Festa al vivaio, scambio di piante e solidarietà  

Oltre allo scambio di libri, esiste anche quello di piante. Nel vivaio “La Ginestra”, a Sestu, in località Is Crusu, si terrà una giornata dedicata a questa attività. Appuntamento dalle 9.30 alle 12.30, domenica 16 marzo. L’iniziativa è organizzata dal gruppo Facebook “Scambio/regalo talee Sardegna”. Una talea è un rametto di una pianta, messo in un contenitore d’acqua che cresce autonomamente, con poche cure, un piccolo miracolo della natura. L’evento, senza fini di lucro, e con ingresso gratuito, è un momento per scambiare talee e altre piante, e anche incontrare appassionati. Ci sarà anche la possibilità, per i bambini, di visitare gli animali del vivaio, che è anche una fattoria didattica: ci sono infatti pavoni, asini e galline. Inoltre sarà presente un banchetto di raccolta fondi dell’associazione “Gli amici pelosetti di Michela”, che si occupa di salvare e di curare cani e gatti, dare loro cibo e aiuti, e trovare loro una famiglia.

