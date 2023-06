Festa al Gremio dei Fabbri: cambia l’obriere di bandiera 

Cambia l’obriere di bandiera nel gremio dei Fabbri. Un evento dal grande portato simbolico, avvenuto ieri nella cattedrale. Una festa piccola, in previsione della “Festha Manna”, che cade nel giorno dedicato a Sant’Eligio, patrono del gremio, vescovo e lavoratore del metallo. «Per noi la fede, al santo e alla Vergine - dichiara il nuovo obriere Giuseppe Pinna - è fondamentale». Il suo ruolo è quello di accompagnare il candeliere durante la cerimonia con una funzione di guida che, fino a qualche decennio fa, regolava gli aspetti devozionali ma anche l’attività civica dei soci. Intanto pare certo che lo scioglimento al voto avverrà nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Betlem e non all’interno, a causa dei lavori in corso. (e.fl.)

