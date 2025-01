Festa ai Giardinetti per la nuova fontana 

Un centinaio di cittadini, la banda musicale e i fuochi d’artificio per il battesimo della nuova fontana dei giardinetti di via del Redentore. Risolto il problema tecnico che ne aveva ritardato la messa in funzione, l’opera è stata inaugurata lunedì sera.

Dopo il taglio del nastro del sindaco Tomaso Locci e la benedizione di don Nicola Ruggeri, parroco della chiesa del Redentore, sono state accese le luci e attivati i giochi d’acqua. Con il bordo realizzato per favorire la seduta, un impianto di nebulizzazione per il caldo estivo e il rumore rilassante dell’acqua, l’obiettivo è che l’area possa diventare un nuovo punto di ritrovo. «Cerchiamo di abbellire la nostra città, sperando che per la comunità possa essere un luogo di incontro», ha detto Locci. «Per evitare episodi di vandalismo ricordo che è presente una videocamera, cerchiamo di curare e rispettare l’opera perché possa durare nel tempo».

