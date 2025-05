Festa “africana” per i 75 anni di don Alfredo 

Grande festa per i 75 anni del parroco della basilica di Sant’Elena don Alfredo Fadda. Ad organizzare tutto è stato il suo vice don Euprhem, originario del Madagascar che ha spiegato come in Africa quando si arriva a compiere un’età così importante si fa una festa grandissima. E così sono stati chiamati a raccolta nel cortile dell’oratorio della basilica in piazza Sant’Elena tutti i parrocchiani, le confraternite, le associazioni, il Comitato di Sant’Elena, con tanto di taglio della torta finale.«E questa festa è stata doppia» ha detto don Euprhem con il suo contagioso entusiasmo, «perché ci ritroviamo anche per celebrare l’elezione del nuovo Papa». Accanto a lui don Alfredo: «Mi ha molto coinvolto il racconto di Don Euphrem della memoria dell’Africa che prevede che quando una donna arriva a 10 figli o quando il marito compie 75 anni si fa una grande festa e allora eccoci tutti qui, un momento per stare insieme in allegria».

RIPRODUZIONE RISERVATA