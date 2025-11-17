VaiOnline
Arborea
18 novembre 2025 alle 00:28

Festa a tavola per la ricerca antitumorale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una festa in tavola, con piatti firmati da chef d’eccezione, nel nome della prevenzione e della ricerca, contro i tumori. Nel ristorante “Era ora” di Arborea, la titolare Marcella Frau è riuscita, per la terza volta, a organizzare un evento solidale di successo. Complice una grande partecipazione domenica sono stati raccolti 5.000 euro, già devoluti all'Istituto europeo di Oncologia di Milano. Da tre anni Frau promuove l'iniziativa per sostenere l'ospedale che tempo fa l'ha curata.

All'evento era presente anche Viviana Galimberti, direttrice della divisione senologica dello Ieo e Daniele Farci, responsabile del reparto oncologico della Piccola casa di cura di Decimomannu. Ai fornelli gli chef Tiziano Vacca, Vincenzo Sorvillo, Simona Balia, Marzia Arruffo e Giuseppe Messino. Ogni piatto è stato spiegato nel dettaglio. Hanno lavorato gratis anche i camerieri. I prodotti utilizzati sono stati donati da una ventina di aziende del territorio. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario

Otto morti, nessuno paga

Risarcimenti fermi per le vittime di Monte Pino e di Olbia 
Andrea Busia
Energia

Pale eoliche sulla rotta dei tonni

Carloforte, via libera del ministero all’Ambiente, ma non c’è l’ok della Cultura 
Enrico Fresu
Il progetto

Ponte sullo Stretto, c’è un nuovo stop

No della Corte dei Conti al contratto tra ministero e società concessionaria 
Gorizia

Muore per salvare la vicina dalla frana

Maltempo in Friuli: la vittima è un 32enne, individuato il corpo della donna 
Il conflitto

Zelensky a Parigi: «Accordo storico»

Impegno di Macron a rafforzare in dieci anni l’infrastruttura militare ucraina 