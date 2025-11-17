Festa a tavola per la ricerca antitumorale 

Una festa in tavola, con piatti firmati da chef d’eccezione, nel nome della prevenzione e della ricerca, contro i tumori. Nel ristorante “Era ora” di Arborea, la titolare Marcella Frau è riuscita, per la terza volta, a organizzare un evento solidale di successo. Complice una grande partecipazione domenica sono stati raccolti 5.000 euro, già devoluti all'Istituto europeo di Oncologia di Milano. Da tre anni Frau promuove l'iniziativa per sostenere l'ospedale che tempo fa l'ha curata.

All'evento era presente anche Viviana Galimberti, direttrice della divisione senologica dello Ieo e Daniele Farci, responsabile del reparto oncologico della Piccola casa di cura di Decimomannu. Ai fornelli gli chef Tiziano Vacca, Vincenzo Sorvillo, Simona Balia, Marzia Arruffo e Giuseppe Messino. Ogni piatto è stato spiegato nel dettaglio. Hanno lavorato gratis anche i camerieri. I prodotti utilizzati sono stati donati da una ventina di aziende del territorio. (s. p.)

