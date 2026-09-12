SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu
13 settembre 2026 alle 01:30

Festa a sorpresa dopo la messa per don Cannella 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venerdì sera la comunità di San Pietro Pascasio si è riunita in una serata dedicata al proprio parroco don Davide Cannella, che ha celebrato il sedicesimo anno di sacerdozio. Poco dopo la messa, la comunità si è riunita nella piazza dell’oratorio per un momento di festa organizzato in segreto dai parrocchiani, con una torta preparata per l’occasione, tanti regali, un buffet e fotografie. Un’iniziativa nata come gesto di riconoscenza e affetto, che ha messo il evidenza il forte clima di comunità che si sta creando grazie al parroco.
«In questi due anni, soprattutto nel periodo del Memorial, don Davide ha dimostrato una profonda generosità, fede e coraggio», racconta Alice Frau, tra le organizzatrici della festa a sorpresa. «Ieri abbiamo voluto restituirgli almeno in parte quanto ci ha donato, perché la forma più alta dell’amore è la restituzione. Se lo merita tutto». La serata si è conclusa con don Davide particolarmente emozionato e i ringraziamento a tutti i presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori