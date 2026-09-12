Festa a sorpresa dopo la messa per don Cannella 

Venerdì sera la comunità di San Pietro Pascasio si è riunita in una serata dedicata al proprio parroco don Davide Cannella, che ha celebrato il sedicesimo anno di sacerdozio. Poco dopo la messa, la comunità si è riunita nella piazza dell’oratorio per un momento di festa organizzato in segreto dai parrocchiani, con una torta preparata per l’occasione, tanti regali, un buffet e fotografie. Un’iniziativa nata come gesto di riconoscenza e affetto, che ha messo il evidenza il forte clima di comunità che si sta creando grazie al parroco.

«In questi due anni, soprattutto nel periodo del Memorial, don Davide ha dimostrato una profonda generosità, fede e coraggio», racconta Alice Frau, tra le organizzatrici della festa a sorpresa. «Ieri abbiamo voluto restituirgli almeno in parte quanto ci ha donato, perché la forma più alta dell’amore è la restituzione. Se lo merita tutto». La serata si è conclusa con don Davide particolarmente emozionato e i ringraziamento a tutti i presenti.

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