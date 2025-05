festa a sassari per lo scudetto 

Il Tennistavolo Sassari è campione d’Italia. Ha vinto lo scudetto e riporta in Sardegna un titolo maschile che mancava dal 2001. Nell’infinita sfida con Messina ha vinto 3-2 la terza e decisiva sfida, emozionante come e più delle altre e conclusa dallo straordinario Andrea Puppo, 22 anni, numero tre d’Italia al terzo scudetto dopo i due con Carrara. Ma lo stesso aggettivo si deve applicare a Lubomir Pistej, Sadi Ismailov e Alessandro Baciocchi in campo, al coach e stratega Mario Santona ed al presidente Marcello Cilloco, che al primo anno in A1 ha costruito una squadra e una società che hanno subito puntato in alto. Senza paura e con la convinzione della propria forza. Messina era alla sesta finale consecutiva, aveva vinto gara1 e si era messa in una iniziale posizione di forza, smontata venerdì quando il TT Sassari ha allungato la sfida. Bastava un pari, ha fatto di più. Persa da Puppo la prima partita con l’imbattibile Ursu, Pistej ha immediatamente pareggiato battendo in tre set Stojanov. Ismailov firma un altro capolavoro. Messina schiera l’italo brasiliano Manhani, finisce al quinto per il russo. Ursu tiene in vita la squadra siciliana, batte Pistej, si va sul 2-2. È la giornata di Puppo. Con Manhani primi due set vinti ai vantaggi con annessi brividi. Nel terzo unisce spettacolo e pathos, ha tre match point, al secondo fa centro. La festa, indimenticabile, può iniziare.

