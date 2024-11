Festa a S’arruga de su Conti per i 100 anni di Rina Puddu 

Aumenta il numero delle persone che raggiungono il traguardo dei 100 anni a Sant’Antioco. La nuova centenaria che domenica ha festeggiato con i suoi nipoti il secolo di storia è Rina Puddu. Lei stessa ha voluto rimarcare con orgoglio di aver trascorso la sua intera vita in quella che tutti chiamano “S’arruga de su Conti” ovvero, via Cavour dove Rina Puddu è nata e ha sempre vissuto. Oltre ai parenti, per la festa in suo onore, in rappresentanza della comunità antiochense e dell’amministrazione comunale, l’assessora alle politiche sociali, Eleonora Spiga, ha omaggiato la signora Puddu con un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa del centesimo compleanno. (s. g.)

