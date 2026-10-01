Festa a Sant’Andrea Frius per la Sagra del Mandorlo 

La mandorla torna al centro di Sant’Andrea Frius. Domani e dopo il paese dedica due giornate a uno dei prodotti che più raccontano la sua storia agricola, tra dolci, laboratori, incontri, musica e degustazioni. La Sagra del Mandorlo non sarà soltanto una vetrina gastronomica: l’obiettivo è riportare l’attenzione su un frutto che per generazioni ha fatto parte del paesaggio e dell’economia locale, fino a diventare ingrediente essenziale della pasticceria sarda.

Nella storia

Il legame con il territorio è antico. Una relazione ottocentesca citata dal Comune ricorda come, accanto ai cereali e agli olivi, anche i mandorleti rappresentassero una fonte di reddito per le famiglie. E già negli anni Novanta a Sant’Andrea Frius si organizzavano giornate dedicate al mandorlo sardo, con mostre di dolci, concorsi e musica, nel tentativo di rilanciare produzioni locali messe in difficoltà dalla concorrenza delle mandorle d’importazione. La sagra riprende oggi quel filo, puntando sulla biodiversità, sulle ricette tramandate e su una filiera che prova a restare legata al territorio.

Il calendario

Si parte domani alle 10, al Centro di aggregazione sociale, con l’apertura ufficiale e una tavola rotonda dedicata alle esperienze locali sulla biodiversità del mandorlo e alle filiere corte, organizzata con Laore. Nel pomeriggio, alle 18.30, spazio ai libri con una rassegna letteraria che porterà a Sant’Andrea Frius Raffaella Pia Cappai, Raimondo Mascia e Tore Quartu. La giornata più intensa sarà quella di domenica. Dalle 10 apriranno gli stand lungo le vie del paese e, nel salone parrocchiale, la mostra dei dolci sardi di mandorle. A dare il via alla mattinata sarà anche la banda “Giuseppe Verdi” di Sant’Andrea Frius, con un concerto itinerante. Poco dopo partiranno le degustazioni offerte dalla Pro Loco Frias e, in biblioteca, un laboratorio creativo per bambini e ragazzi dedicato alla mandorla, alle tradizioni e al territorio, curato dal Sistema bibliotecario territoriale Sarrabus Gerrei. Alle 11 lo showcooking porterà davanti al pubblico lo chef Graziano Serra, noto Cozzina, affiancato dall’esperto gastronomo Raimondo Mandis. Il pomeriggio proseguirà con la mostra bibliografica sulla cucina e sulla tradizione gastronomica sarda e, dalle 15, con uno dei momenti più legati alla memoria domestica del paese: la preparazione della torta di mandorle e la premiazione del concorso “Sa trutta de Tzia Efisiedda”. Un appuntamento che richiama il sapere delle case, dove mandorle, zucchero e pazienza diventano decorazioni, profumi e ricette custodite nel tempo. Dalle 16 via Garibaldi ospiterà la rassegna folkloristica “Isola in Festa”, condotta da Giuliano Marongiu con gruppi folk e artisti. Alle 18 torneranno le degustazioni dei dolci di mandorle. Per tutta la giornata non mancheranno musica itinerante con l’organetto di Federico Coni e la voce di Salvatore Contu, punti ristoro e dimostrazioni dal vivo della preparazione di amaretti e gattou, insieme alla vendita dei dolci tipici.

Dagli amaretti alle torte

Il filo gastronomico attraverserà l’intero fine settimana. La mandorla sarà proposta nelle forme che appartengono alla tradizione isolana: dagli amaretti al gattou, fino alle torte decorate. La lavorazione della frutta secca richiede gesti precisi, tempi e manualità che spesso passano da una generazione all’altra. Portare queste preparazioni davanti al pubblico significa quindi mostrare anche un patrimonio di conoscenze familiari che vive ancora nel paese, nelle cucine e nelle occasioni di festa. La mandorla, del resto, resta una delle chiavi per leggere Sant’Andrea Frius. Il territorio, tra Trexenta e Gerrei, conserva ancora frutteti, mandorleti, oliveti e vigne, e la cucina locale ha continuato a trasformare quel patrimonio agricolo locale in dolci e preparazioni identitarie. La sagra prova a fare proprio questo: non limitarsi all’assaggio, ma raccontare cosa c’è dietro un prodotto, dai campi alle mani di chi impasta, decora e conserva le ricette. Due giorni per riempire il paese di profumi e visitatori, ma soprattutto per ricordare che una tradizione resta viva quando continua a essere praticata, raccontata e condivisa.

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