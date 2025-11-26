VaiOnline
Sestu, il 13 dicembre
27 novembre 2025 alle 00:18

Festa a San Gemiliano con hobbisti e artigiani 

Appello a tutti gli hobbisti e artigiani che potranno esporre e vendere i loro lavori il 13 dicembre per una manifestazione in carattere natalizio intitolata “Su Stalli di Babbo Natale”. L’evento si terrà sotto il sagrato di san Gemiliano e precisamente nei porticati, le “lollas”. «Chi vuole può contattarci, portate la vostra creatività», è l’invito degli organizzatori del Comitato di san Gemiliano. Sarà una serata per famiglie, a partire dalle 16: i bambini potranno portare la lettera, incontrare Babbo Natale, e passare una serata con l’animazione di Minnie ed Elsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

