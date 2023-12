Festa a Nurachi per il club “Lochi” 

Grande festa rossoblù ieri sera a Nurachi in piazza Chiesa. È stato inaugurato il Cagliari Fan Club "Peppino Lochi" in memoria del socio del circolo e grande tifoso del Cagliari che è venuto a mancare il 30 maggio 2020, giorno del Centenario del club. Per questa occasione speciale i due rossoblù Jacub Jankto e Adam Obert, insieme al responsabile della comunicazione Fabio Frongia, hanno fatto visita alla sede del circolo dell'oristanese che vanta 100 soci (con quindici abbonati in curva) presieduto da Roberto Ponti, anche lui storico abbonato. Il Cagliari Fan Club è nato nel settembre 2020 ma il gruppo esiste da tantissimi anni. Autografi, selfie di rito e brindisi, così continua il tour del Cagliari in giro per la Sardegna per riabbracciare anche i tifosi più lontani. Tour voluto dal club e da Claudio Ranieri, che ha fatto già numerose tappe in tutte le province. (v.ca.)

