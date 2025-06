Festa a Dolianova: la Di Vega sale in B 

La Di Vega Volley Dolianova conquista la serie B maschile di volley, sarà la prima volta in un torneo nazionale. Il sigillo di una stagione senza macchia e senza sconfitte è stato posto sabato sera a Sestu, quando in gara due della finale della serie C ha battuto la Stella Azzurra per 3-0 (23-25, 19-25, 16-25), bissando la vittoria del match di andata. Ventisette vittorie consecutive, con appena sei set persi, una annata resa possibile dall’innesto di giocatori di esperienza e, come Francesco Sideri, abituati a palcoscenici di altro livello. Nemmeno posti in piedi al Pala Santi di Sestu, la Stella Azzurra ha provato a riaprire la sfida nel primo set, poi è stato un conto alla rovescia. Il coach Marco Locci: «Eravamo i favoriti, ma i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati per tutto il campionato. La vera sorpresa è stata la disponibilità al sacrificio di tutti».

Il presidente Francesco Atzeni è felice: «Abbiamo investito tanto per raggiungere questo traguardo, c’è un settore giovanile che cresce. Contiamo di rinforzarci con quattro innesti di qualità e di avere, entro la fine della prossima stagione, un impianto adeguato a disposizione».

