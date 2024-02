Fesr al via, 1,5 miliardi per l’Isola 

Ha preso ufficialmente il via oggi la fase operativa della nuova programmazione regionale Fesr Sardegna 2021-2027. Il comitato di Sorveglianza del programma si è riunito in adunata plenaria ieri mattina al T-Hotel di Cagliari alla presenza dei rappresentanti della Commissione Europea, del Governo, della Regione e del Partenariato istituzionale.

La riunione

La prima parte della mattinata è stata dedicata al Por Fesr 14-20 con la presentazione di alcune buone pratiche. Le tappe del nuovo settennio sono cominciate a dicembre 2022, nel luglio del 2023, invece, sono stati approvati i criteri di selezione. Ma è proprio il 2024, comunica la Regione in una nota, l'anno in cui il nuovo Pr Fesr Sardegna entra operativamente nel vivo, preceduto dalla ricognizione delle proposte progettuali e dall'incontro del partenariato.

Risorse

Il Fondo europeo per lo Sviluppo regionale (Fesr) è il principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo. La dotazione complessiva è di oltre 1 miliardo e mezzo di risorse (1.581 milioni di euro) costituita al 70% da risorse Ue e al 30% da risorse nazionali.

Sono sette le priorità del nuovo Programma regionale: la competitività intelligente; la transizione digitale, la transizione verde; la mobilità urbana sostenibile; una Sardegna più sociale e inclusiva; lo sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale e assistenza tecnica.

I pilastri

Le ripartizioni principali prevedono 522,5 milioni di euro per la Transizione verde, un milione di euro per la competitività intelligente, 225,3 milioni di euro per una Sardegna più sociale e inclusiva, altrettanti per lo sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale.

Tra questi stanziamenti rientra anche il settore idrico grazie al rimborso delle spese relative agli interventi strategici per il miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue, l'ottimizzazione della fornitura di acqua potabile e la riduzione delle perdite d'acqua nei sistemi di distribuzione.

