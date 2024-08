Fertilia sbarca sulle rive del Lido con il docu-film “Rotta 230°” che ripercorre l’esodo giuliano 

L’avventura a bordo di Klizia approda al Festival di Venezia. Dopo una navigazione di oltre 800 miglia attraverso le terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia Giulia e dell’Istria, da cui giunsero le principali comunità che costituirono Fertilia insieme ai sardi e agli algheresi, il progetto sotto forma di film dal titolo “Rotta 230° - Ritorno alla terra dei padri”, di Igor Biddau (prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia) chiuderà l’81^ edizione del Festival del cinema più antico al mondo.

Il 6 settembre, alle 17, a La Villa, la presentazione con il regista, il produttore, l’equipaggio protagonista, i rappresentanti delle associazioni degli esuli e gli amministratori algheresi. Il racconto di un viaggio straordinario che ripercorre in senso inverso la rotta solcata, nella primavera del 1948, da 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Un patrimonio umano che aveva dovuto abbandonare la terra in cui sono nati e dopo 20 giorni e 20 notti di navigazione lungo le coste della nostra penisola, ha raggiunto Fertilia. Il lungometraggio ha come protagonista Giulio Marongiu, al timone di Klizia, l’imbarcazione salpata da Alghero a luglio del 2023. Il comandante, oggi ultra ottantenne, aveva lasciato Pola da bambino e ha avuto l’occasione di tornarci 77 anni più tardi. Nell’equipaggio anche il figlio Federico e l’amico Mauro Manca, fondatori dell’Ecomuseo Egea, Giuseppe Bellu, e Federica Picone, quest’ultima l’interprete nel film della sirena ispiratrice che ha condotto Giulio nel suo ritorno alla terra natia. Una storia scritta da Mario Audino e Igor Biddau, mentre per la voce narrante è stato scelto Roberto Pedicini. Alina Person ha dato voce, invece, alla sirena. Le musiche del film sono state create appositamente dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il film, dopo la presentazione a Venezia il prossimo 6 settembre, verrà proiettato in prima nazionale a Fertilia il 21 settembre per “Fertilia Città di Fondazione”.

