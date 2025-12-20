Fertilia, rinascita attraverso l’arte 

A Fertilia l’arte diventa occasione concreta di rinascita urbana: non solo decorazione, ma un progetto capace di riattivare luoghi, relazioni e senso di appartenenza. L’installazione partecipativa inaugurata ieri sul lungomare Rovigno ha infatti mostrato come l’arte pubblica possa trasformarsi in uno strumento di rigenerazione urbana, come ha voluto sottolineare anche il sindaco Raimondo Cacciotto. Attorno al simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, cittadini di ogni età, soprattutto bambini, hanno annodato nastri e parole di pace, dando forma a un’opera viva, costruita insieme. È questo lo spirito di FertiliArt 2025–2050, il percorso promosso dal Comune, sostenuto dalla Regione e attuato dal Centro commerciale naturale di Fertilia, che punta sulla partecipazione attiva come leva di rigenerazione urbana. Al taglio del nastro tra gli altri anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e l'architetto Stefano Govoni ideatore del progetto. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA