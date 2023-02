Fertilia, il sogno della rinascita  

Le campane della chiesa di San Marco non suonano da decenni, lo stato di degrado del campanile e il sistema elettrico non lo consentono. L’ex Cinema e il Palazzo Doria restano ancora il simbolo del degrado, la guardia medica e il centro di aggregazione non esistono più. A marzo chiuderà l’unica filiale bancaria. Fertilia è abbandonata da 70 anni, ma forse si potrà cominciare a lavorare sulla rinascita grazie all’impegno di associazioni culturali e del comitato di quartiere. Dalla Regione, intanto, arriveranno 65mila euro per la ristrutturazione della chiesa, mentre ulteriori 100mila euro saranno messi a disposizione della Città di Fondazione, grazie a un emendamento approvato nell’ultima manovra finanziaria.

L’occasione perduta

«La borgata ha riscoperto la sua identità e la sua storia, anche grazie al lavoro di tante associazioni culturali», commenta Mauro Manca, direttore di Egea, il museo sulla storia dell’esodo di Fiumani, Istriani e Dalmati. Il polo museale è come un faro acceso nel buio ed è anche per la sua presenza che qualcosa si sta muovendo. Ma non basta. Nel 2010 la giunta regionale aveva stanziato quasi due milioni per il restyling di alcuni pezzi strategici del nucleo originario. Nulla finora è stato fatto. Fertilia, più di recente, ha perso anche la chance da 20 milioni di euro del bando per la rigenerazione culturale, sociale e economica dei borghi abbandonati. Era l’unica candidata per il territorio algherese ed è stata esclusa. «Eppure il valore dei nostri edifici ha un grande appeal e la storia di questa comunità è importantissima», sottolinea Manca.

Il progetto

Ora si spera nelle risorse del Pnrr, candidando quello stesso progetto che è stato già riposto nel cassetto. Un piano che punta al restyling su tre direttrici: spazi pubblici e waterfront, strade e aree verdi e il recupero delle vecchie palazzine, come l’ex Cinema-Teatro o l’ex Casa del Fascio. Luca Rondoni, presidente del comitato di borgata di Fertilia, ritiene essenziale il riconoscimento ufficiale della rappresentanza dei cittadini. «Permetterebbe una partecipazione legittimata a tutte le decisioni e a tutti i progetti che riguardano il territorio». Il Consiglio comunale ha dato mandato alla giunta di procedere con l’iter. Intanto il comitato sta cercando di investire sulla rigenerazione urbana. «Abbiamo rilanciato il Centro naturale commerciale, accreditato in Regione,facciamo un lavoro quotidiano», spiega Rondoni: «Lavoriamo con il Parco, con l’Università, per sviluppare progetti. Non siamo fermi».