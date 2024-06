Fertilia, i dolori del quartiere ferito 

Il progetto di rilancio turistico fermo da quindici anni, gli immobili storici in completo stato di abbandono, le promesse rimaste lettera morta. Fertilia attende la rinascita e spera che il nuovo sindaco Raimondo Cacciotto possa portare avanti le iniziativa di rigenerazione urbana, a cominciare dagli edifici pubblici degradati fra i quali l’ex Cineteatro, il Palazzo Doria, l’ex Medaglieria di Granero, l’Ex Acquedotto, il Campo sportivo, gli ex Uffici Egis e l’ex Asilo Comunale. «Chiederemo con estrema decisione, che tra i primi impegni venga portato a termine il percorso di riconoscimento del Comitato di Quartiere di Fertilia-Arenosu e di quei Comitati che vorranno diventare ufficialmente "interlocutori non occasionali" con l'intera Amministrazione comunale», spiega il presidente Luca Rondoni, sollecitando l’istituzione di un tavolo permanente «nel quale affrontare e sviluppare tutte le tematiche nelle quali Fertilia e l'Arenosu saranno coinvolte, senza alcuna eccezione, al fine di rendere ogni iniziativa e ogni progetto "condiviso e partecipato", riportando la comunità al centro dell'interesse dell'Amministrazione, prima degli interessi economici che ne potrebbero derivare», aggiunge Rondoni. Nel 2010 la giunta aveva stanziato quasi due milioni di euro per il restyling di alcuni pezzi strategici del nucleo originario. Nulla finora è stato fatto. Fertilia, più di recente, ha perso anche la chance da 20 milioni di euro del bando per la rigenerazione culturale, sociale e economica dei borghi abbandonati. Era l’unica candidata per il territorio algherese ed è stata esclusa. Ora il Comitato di quartiere chiede un incontro con la giunta, non appena nominata.

