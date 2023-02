Fertilia, due milioni per far rinascere il cine-teatro 

Quasi due milioni di euro per il vecchio cinema teatro di Fertilia. La giunta ha deliberato di destinare tutte le risorse disponibili del progetto-pilota di qualità urbana e marketing territoriale, al restyling di uno degli immobili simbolo della borgata. Un intervento che potrebbe aprire la strada ad un altro ambizioso progetto, quello di realizzare un centro regionale dell’arte cinematografica. Partendo dalla riqualificazione dell’edificio prebellico, infatti, si potrebbe rilanciare il festival internazionale che rese famosa la città di Alghero negli anni ‘50 e ‘60.

Nello specifico sono a disposizione del Comune un milione e 900mila euro mai utilizzati «a causa di lungaggini connesse alla definizione delle linee strategiche definite nel lontano 2008 - si legge in una nota - e ai problemi relativi all’impossibilità da parte della Regione Sardegna di trasferire la proprietà di alcuni beni immobili inseriti nel progetto originario». Soddisfatto il sindaco Mario Conoci nel vedere finalmente sbloccata la pratica. «Quindici anni possono bastare. Si tratterà adesso di recuperare, almeno in parte, il tempo perduto. Lo merita Alghero ma soprattutto Fertilia e i suoi abitanti». Quattro gli elaborati del progetto pilota rimodulati, su cui si è già espressa positivamente la Soprintendenza. «Si riparte con la stessa determinazione del principio e le idee chiare - ha concluso Conoci - così da dare nuova vita a uno degli immobili simbolo della Città di Fondazione giuliana, a cui dovrà seguire la ristrutturazione degli edifici adiacenti e le vie pedonali». I residenti della borgata ci sperano e si augurano di non dover attendere altri 15 anni.

