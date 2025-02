«Fertilia capitale della pace» 

In attesa del progetto di rilancio turistico, fermo al palo dal 2010, Fertilia si candida a diventare la “capitale italiana e europea della cultura della pace”. L’iniziativa è dell’ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais che, in occasione della cerimonia conclusiva del Treno del ricordo, ha consegnato alla ministra Calderone il plico con la proposta di conferimento del prestigioso titolo. «Tutto sembra convergere verso un riconoscimento che Fertilia merita. Nel 2020 è stato conferito a Fiume e quest'anno a Gorizia e Nova Gorica, che con Fertilia condividono il dramma di quella brutta pagina di storia», ha spiegato Pais: «La ministra Calderone, la cui famiglia materna ha vissuto il dramma di quell’esodo, ha accolto con grande entusiasmo la proposta, che naturalmente seguirà ogni iter di legge».

Il progetto

Intanto in Consiglio comunale sta giocando un’altra partita fondamentale per il futuro della borgata: acquisire al patrimonio pubblico l’ex Cine-teatro in modo da poter spendere i quasi due milioni di euro stanziati dalla giunta regionale 15 anni fa e mai utilizzati. Risorse che sarebbero dovute essere investite per il restyling di alcuni pezzi strategici del nucleo originario e che, se non verranno impiegate entro il mese di luglio, potrebbero andare perse, spostate in qualche altro capitolo di bilancio. Un milione e 900mila euro, per l'esattezza, andrebbero al progetto-pilota di riqualificazione di uno degli immobili simbolo della borgata, il vecchio cinema-teatro. Un intervento che potrebbe aprire la strada ad un altro ambizioso progetto, quello di realizzare un centro regionale dell’arte cinematografica. Partendo dalla riqualificazione dell’edificio prebellico, infatti, si potrebbe rilanciare il festival internazionale che rese famosa la città di Alghero negli anni ‘50 e ‘60. I residenti della borgata ci sperano e si augurano di non dover attendere ancora. L’abbandono riguarda diversi edifici pubblici, fra i quali il Palazzo Doria, l’ex Acquedotto, il campo sportivo, gli ex uffici Egis e l’ex Asilo comunale. La borgata ha riscoperto la sua identità e la sua storia, anche grazie al lavoro di tante associazioni culturali e adesso pretende la sua occasione di rilancio, con un piano che punta su tre direttrici: spazi pubblici e waterfront, strade e aree verdi e il recupero delle vecchie palazzine.

