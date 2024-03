Fertilia attende l’ora della rinascita 

Il progetto di rilancio turistico che non decolla, gli immobili storici in completo stato di abbandono, le promesse rimaste lettera morta. Fertilia attende l’ora della sua rinascita e nel frattempo organizza un incontro pubblico in mezzo alla strada, per accendere i riflettori sullo stato di degrado della borgata, nel giorno dell’anniversario della posa della prima pietra della Città di Fondazione, avvenuta l’otto marzo del 1936. L’assemblea si svolgerà in uno slargo tra via Pola e via Fiume, venerdì prossimo alle 10.30, con tutte le associazioni che, a vario titolo, operano nel quartiere.

L'appello

«Sarà l’occasione per lanciare un forte messaggio alle istituzioni sullo stato di abbandono dell’importante patrimonio pubblico di Fertilia e sulla assoluta mancanza di luoghi in cui la comunità si possa riunire in occasione degli importanti eventi che sempre più frequentemente vengono organizzati», spiegano in una nota Anna Sigurani e Luca Rondoni del Ccn Fertilia e del Comitato di quartiere, Raffaele Buo del Comitato festeggiamenti San Marco, Rossana Kucich e Marco Cossu dell’Ente Giuliano e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Mauro Manca direttore del Museo Egea. «A causa dell’abbandono e del dissesto di tanti edifici pubblici, fra i quali l’ex Cineteatro, il Palazzo Doria, l’ex Medaglieria di Granero, l’Ex Acquedotto, il Campo sportivo, gli ex Uffici Egis e l’ex Asilo Comunale, siamo costretti ad organizzare gli incontri pubblici in mezzo ad una strada», prosegue il comunicato. All’appuntamento dell’otto marzo sono stati invitati a partecipare cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Nel 2010 la giunta regionale aveva stanziato quasi due milioni di euro per il restyling di alcuni pezzi strategici del nucleo originario. Nulla finora è stato fatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA