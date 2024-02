Fertilia-aeroporto: strada più sicura con i fari intelligenti 

Centoundici faretti intelligenti accompagneranno gli automobilisti lungo la provinciale che da Fertilia arriva all’aeroporto di Alghero. Punti luce a basso consumo, in grado di regolare il flusso luminoso in funzione dell’ambiente circostante, consentendo un risparmio energetico del 30 per cento rispetto ai led tradizionali. Tra poche settimane, con una spesa di 870 mila euro, inizieranno i lavori nei due chilometri e seicento metri di strada (la 6m che diventa sp44) affidati all’impresa Tilocca di Burgos. L’annuncio ieri mattina nel corso di una conferenza a Palazzo Sciuti presenti l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois e il dirigente alla viabilità Gianni Milia.

Il progetto incrementerà di molto i livelli di sicurezza, anche perché oggi l’intera strada dispone di appena venti punti luce, in corrispondenza dell’accesso all’aeroporto. «I pali che sostengono l’armatura led, inoltre, sono a sicurezza passiva – ha specificato Milia - hanno cioè una particolare fondazione che fa si che il palo stesso in caso di incidente non sia ostacolo fisso e in presenza di urto diventa cedevole». L’amministratore della Provincia, Pietro Fois, ha aggiunto che i lavori partiranno all’inizio della primavera «per concluderli entro la stagione estiva – ha assicurato - permettendo di affrontare il traffico in totale sicurezza». L’iter di questo progetto, frutto di un primo finanziamento di 450 mila euro ad opera del Mit e di uno stanziamento aggiuntivo sempre con fondi ministeriali di 380 mila euro, è stato portato a termine nei tempi previsti, in circa un anno e mezzo.