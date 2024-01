Ferruccio Barreca, il professore 

Un racconto corale, per celebrare quanto Ferruccio Barreca ha fatto nella sua vita e nella sua attività in Sardegna. È l'omaggio tenuto ieri all'ex Regio Museo in piazza Indipendenza a Cagliari, sua seconda casa avendoci vissuto dal 1957 al 1986, dove nella Ianua Doro Levi è stata apposta una targa commemorativa in onore del celebre archeologo, nato a Roma ma sardo di adozione, e gli è stata dedicata la sala conferenze. Un evento per ricordare chi per la Sardegna ha fatto tantissimo a livello archeologico e non solo, iniziando come funzionario alle Antichità di Cagliari (1957-1967) per poi proseguire come Soprintendente alle Antichità di Cagliari, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari e docente di Antichità puniche e di Archeologia fenicio punica all'Università di Cagliari dal 1967 sino alla morte, avvenuta nel 1986 a 63 anni. Per l'occasione proiettati due video degli albori di Videolina, restaurati grazie al Gruppo Editoriale L'Unione Sarda, «anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale», come sottolineato dal direttore tecnico Alessandro Fiori: uno del 1976, dove Barreca presentava il Museo di Cagliari, e l'altro del 1982 dove veniva intervistato alla riapertura del museo dopo dei lavori, in cui emerge la sua capacità comunicativa e divulgativa oltre alla sua volontà di dare ai musei una funzione educativa.

L'omaggio

«Ritengo che Ferruccio Barreca, con dignità e onore, sia stato un servitore dello Stato, come da parola tratta dall'articolo 54 della Costituzione, con un amore incondizionato per la Sardegna e la sua famiglia», il ricordo di Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del consiglio d'amministrazione dei Musei Nazionali, che ieri ha anche coordinato la serata. «Era una persona molto colta, raffinata ed educata. Venne da fuori, si perse in Sardegna, ha amato l’Isola come pochi e l’Isola lo ha amato». E sulla figura di Barreca c'è la volontà di tenere sempre vivo il ricordo e il lascito: «Chiunque avesse documentazione filmica, visiva, fotografica o testi autografati del professore saremo grati di riceverla, riprodurla e riconsegnarla», l'appello di Mongiu. «È stato fra gli archeologi e divulgatori più importanti di questo museo: era doveroso ricordarlo nella sua sede e mettere la sua targa vicino a quelle di Francesco Cocco Ortu e Antonio Gramsci», le parole di Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali di Cagliari. «Ha trasmesso tutta la passione e dedizione che metteva nel suo lavoro anche nella nostra famiglia, trasmettendoci valori semplici», il commosso ritratto della figlia Giannina, che ha donato ai Musei Nazionali diversi cimeli del padre.

I ricordi

Fra le numerose e sentite testimonianze su Ferruccio Barreca, con l'attrice Lia Careddu che ha letto la commemorazione dell'ex presidente della Regione Sardegna Mario Melis, anche quelle sul suo lavoro sull'archeologia fenicio-punica. «Amava ricordare la scoperta della sua vocazione al mondo fenicio», racconta in maniera appassionata Raimondo Zucca, epigrafista e storico. «La scoprì in Sardegna una sera davanti al mare, intravedendo i ruderi di quello che sarebbe diventato il tempietto rustico di Capo San Marco. Ha amato l'Isola, con un capolavoro: l'escursione nella costa orientale alla ricerca degli insediamenti fenici e punici, trovati fra Villaputzu, Tortolì e Muravera». Alla serata, dove erano presenti anche gli ex custodi del vecchio Museo archeologico, ha preso la parola Mariano Zuddas, decano del personale dei Musei e che ha salvato il video del 1976: «Era il “professore”. Un uomo di gran spessore umano e professionale, generoso e dal patrimonio culturale immenso», ha detto. «All'epoca mi colpì il suo attaccamento e la sua passione per il ruolo di ricercatore, scopritore e divulgatore: questo mi è rimasto nel tempo», ha aggiunto il giornalista Giacomo Serreli, autore dell'intervista del 1982.

