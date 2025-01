Ferrovie, un’altra giornata nera 

Il maltempo al Sud, un guasto elettrico alla stazione Termini di Roma: è stata un’altra giornata nera per il trasporto ferroviario, con forti ritardi e cancellazioni. Le Ferrovie, ma anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, sempre più al centro delle polemiche per i disservizi che da settimane stanno martoriando la rete dei treni, in particolare l’Alta Velocità.

«Nessun disastro»

L’amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma, in mattinata aveva spiegato cche «non è tutto bloccato: c’è un problema al Sud Italia per il maltempo». Il numero uno di Ferrovie - il cui posto non sarà toccato dalla prossima tornata di nomine delle controllate del Gruppo che risponde ai due ministeri (Mef e Mit) in mano alla Lega - non vuole quindi sentir parlare di «disastro», perché «un disagio che può impattare su un migliaio di persone non può essere raccontato come un disastro, dato che ne spostiamo contemporaneamente due milioni che sono ben contenti di andare sui nostri treni». Ma in serata la nuova tegola: un guasto a una cabina elettrica nei pressi di Termini di Roma ha determinato la sospensione della circolazione dei treni da poco dopo le sei del pomeriggio, con ritardi fino a 80 minuti sia per l’Alta Velocità che per gli Intercity e i treni regionali.

Disagi anche in Liguria

Nella giornata si erano susseguite segnalazioni di disagi in diversi punti della Penisola. In Liguria «si sono moltiplicati i ritardi e i disagi che si aggiungono al taglio di Intercity e all’aumento dei tempi di percorrenza delle frecce verso Roma», dicevano i dem Valentina Ghio e Alberto Pandolfo. E se per il M5S Giuseppe Conte parla di «un altro disastro», Elly Schlein dice sconsolata: «Questo è un Paese che ogni parte con un’ora di ritardo. Salvini e Meloni paralizzano l’Italia». Tutto era cominciato in mattinata sulla Salerno Reggio-Calabria, andata in tilt dalle prime ore del giorno soprattutto a causa del maltempo: 9 treni tra Alta velocità e Intercity cancellati o limitati, e ritardi che per due treni notturni sono arrivati a quasi 6 ore. Circolazione dei treni sospesa, dunque, e impossibilità anche di attivare autobus sostitutivi. Solo in serata la circolazione, secondo Fs, è tornata regolare. Tra i passeggeri colpiti dai ritardi anche alcuni sindaci della Calabria attesi a mezzogiorno a Roma, dove il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha raccolto un comitato per sostenere la linea d’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, chiedendo al governo chiarezza su fondi e tempi di realizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA