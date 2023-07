Ferrovie, lo sciopero taglia in due l’Isola Domani tocca agli aerei 

Massiccia adesione in Sardegna allo sciopero dei treni in programma ieri. Secondo i dati forniti dalla Cgil trasporti, nel nord del’Isola hanno incrociato le braccia tutti i ferrovieri e nel sud il 98%. Per Trenitalia, comunque, disagi limitati per i passeggeri: molti erano a conoscenza della situazione e hanno cercato percorsi alternativi. «Nel nord - riassume il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu - sono partiti solo i treni garantiti». I risultati dello sciopero «evidenziano ancora una volta il disagio del personale di Trenitalia, una azienda che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del trasporto ferroviario», aggiunge il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca.

E sabato i disagi riguarderanno il settore aereo. I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori del comparto e delle società di handling dalle 10 alle 18, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. L’agitazione è confermata dall’Enac ha già portato alla cancellazione di molti voli. Solo Ita Airways ne ha soppresso 133, tra voli nazionali e internazionali, di cui 4 in Sardegna. Ieri centinaia di passeggeri hanno ricevuto i messaggi con cui la compagnia annunciava un cambio di programma per i voli di sabato. C’è chi è stato riprotetto su collegamenti in programma martedì, tre giorni dopo la data di partenza prevista inizialmente.

