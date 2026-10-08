«Ferrovie, il servizio riprende ad aprile» 

Approda a Roma il caso dei collegamenti ferroviari sospesi da Decimomannu verso i capoluoghi del Sulcis Iglesiente. Ieri pomeriggio la deputata di Alleanza verdi e sinistra Francesca Ghirra ha ricevuto, dal ministero dei Trasporti, la risposta all’interrogazione sulla situazione dei pendolari di Iglesias e Carbonia, costretti da oltre un anno a utilizzare i servizi sostitutivi a bordo dei pullman, con notevoli disagi. A rispondere alla deputata è il sottosegretario Edoardo Rixi, confermando il 31 marzo 2027 come data per la conclusione dei lavori di raddoppio della linea e la ripresa del servizio da aprile 2027. «La sospensione del servizio ferroviario – sottolinea Ghirra – impone l'utilizzo di servizi sostitutivi su gomma, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza, disagi quotidiani per pendolari, studenti e lavoratori, ricadute negative sul tessuto economico e sociale del territorio».

La rabbia

Intanto, non si placa il malcontento dei pendolari. «I disagi si sono ripresentati con l'inizio delle lezioni e sono gli stessi dello scorso anno», evidenzia Simone Crobeddu, segretario dei Giovani democratici e studente pendolare. «Il problema più grosso è la durata prolungata del viaggio, che crea disagi». Anche Jessica Saba, pendolare di Iglesias, è scontenta: «Impieghiamo più di un'ora e mezza per raggiungere Iglesias, quasi due ore per Carbonia, e poi non individuiamo facilmente le fermate del bus perché non hanno segnaletica e i turisti in arrivo dall’aeroporto hanno difficoltà a raggiungere Iglesias». Saba segnala inoltre che «i mezzi leggeri sono riposti nel portabagagli senza alcuna garanzia e che i bus non hanno servizi igienici». Ironizza Davide Ferrara, studente di Villamassargia: «Tre ore di viaggio per due ore di lezioni. Molti quest'anno hanno dovuto affittare una stanza a Cagliari gravando sulla spesa della famiglia». Aggiunge Ferrara: «A Decimomannu non c’è pensilina e le persone sono esposte alle intemperie».

Il sopralluogo

Commenta la deputata Ghirra: «Ho invitato il presidente Deidda a portare la commissione Trasporti della Camera in Sardegna per testare i disagi che i concittadini vivono quotidianamente». Crobeddu, intanto, annuncia una novità: «Abbiamo ottenuto una nuova tratta diretta pomeridiana da Decimomannu verso i capoluoghi di provincia, che si aggiunge a quelle del mattino».

RIPRODUZIONE RISERVATA