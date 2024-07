Ferrovie, fuga di gas paralizza la Milano-Genova 

Pavia. Nel primo week end di esodo estivo, dalle 11.45 e per sei ore è stata interrotta la linea ferroviaria Milano-Genova per una fuga di gas in una strada di Pavia, vicina ai binari. Questo ha causato ritardi e cancellazioni, con i vacanzieri ad affollare le stazioni e Trenitalia impegnata a riprogrammare i servizi per permettere ai treni di arrivare a destinazione malgrado il blocco.

Alcuni Intercity sono stati fatti passare da Piacenza, evitando Pavia, e i viaggiatori dei regionali hanno potuto usare in alternativa i treni per Torino, con tempi di percorrenza più lunghi ma la certezza di arrivare. Trenitalia ha anche invitato chi poteva a «riprogrammare il viaggio» visto il tempo necessario per la ripresa della circolazione, bloccata per precauzione su decisione del prefetto di Pavia.

L'allarme è scattato intorno alle 11.40. Durante dei lavori, forse per la fibra ottica, è stato lesionato un tubo del gas a bassa pressione. Il gas si è infiltrato in altri servizi di rete creando sacche nei tombini del quartiere. Per questo venti famiglie sono state fatte allontanare da tre palazzine. Le strade sono state chiuse in un raggio di trecento metri. Sono occorsi tempo e diversi carotaggi per individuare dove fosse la perdita. Per via del blocco, c’è chi non è riuscito ad arrivare a destinazione. In serata il problema è stato risolto e il traffico è lentamente tornato alla normalità.

