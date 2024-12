«Ferrovie e Campus, un piano per creare nuove aree di sosta» 

Durante il fine settimana, soprattutto di notte, in piazza Matteotti va in scena l’apocalisse delle lamiere. Centinaia di auto incolonnate a causa dei parcheggi delle Ferrovie dello Stato di via Sassari. Per entrare e uscire dalla struttura occorrono ore. A completare il quadro negativo la rivoluzione in piazza Matteotti, con l’intera area riservata da due anni ai bus e vietata alle auto che sono costrette a un percorso assurdo e finire nel caos di via Sassari. Il risultato è sempre lo stesso: centro bloccato.

«Con le Ferrovie c’è un progetto complessivo di un centro intermodale ma anche di un potenziamento dei parcheggi», afferma il sindaco massimo Zedda. «Allo stesso tempo dovremmo gestire il parcheggio della nuova Casa dello Studente di viale La Playa, confinante con le Ferrovie, che dispone di centinaia di posti. Una soluzione che darebbe risposte al versante di via Roma, Marina e largo Carlo Felice, non solo ai pendolari ma anche a chi per le feste natalizie cerca parcheggio nel centro storico».

Un discorso che il sindaco Zedda vuole ampliare con il Ctm. «Vogliamo potenziare il trasporto pubblico locale». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA