Ferrovia, un altro passo avanti 

Un altro importante passo in avanti è stato compiuto per collegare il Nuorese con il sistema della rete ferroviaria nazionale, con la presentazione dello studio di prefattibilità e con l’annuncio del ministro Matteo Salvini della copertura finanziaria. L’argomento è stato al centro del vertice tecnico, presieduto dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, ieri a Nuoro. Alla riunione hanno partecipato i referenti del ministero e i dirigenti delegati dall’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, l’amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, i rappresentanti di Trenitalia e i responsabili della direzione strategiche e pianificazione e della direzione operativa infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno illustrato i diversi scenari infrastrutturali contemplati nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, tra i quali è stato valutato positivamente l’iter della linea di collegamento tra Nuoro e Abbasanta.

L’iter

La scelta del progetto è prevista entro settembre. Ad essere soddisfatto primo fra tutti il prefetto Dionisi: «Sembrava un sogno irrealizzabile. Nuoro ha finalmente ottenuto la considerazione e l’attenzione che meritava. In maniera compatta il territorio ha chiesto di non rimanere escluso da un diritto concesso a tutti i capoluoghi di provincia. Possiamo dire che il traguardo dell’approvazione del progetto definitivo, da parte del ministero dei Trasporti, quindi dell’avvio dei lavori, si sta avvicinando sempre di più. Oggi la ferrovia a Nuoro non è più un miraggio, non è più un’utopia, ma è invece realtà». A margine della riunione, il prefetto ha insistito sulla necessità di realizzare anche il collegamento ferroviario tra Nuoro e Olbia.

Il comitato

«Non possiamo che essere soddisfatti - dice Claudio Solinas, di Trenitalia Nuoro - ci auguriamo celerità, perché Nuoro non può più attendere». Dello stesso avviso il commissario Tidu: «Saremo più soddisfatti quando inizieranno i lavori di realizzazione».

No del Marghine

C’è il malcontento dei dieci sindaci che in un documento scrivono: «Ancora una volta i Comuni del Marghine e le rispettive comunità vengono inspiegabilmente e colpevolmente estromesse da un percorso decisionale da cui dipende il futuro dello sviluppo di ampie zone dell’intera provincia. Il Consiglio regionale e il Parlamento, attraverso la Commissione Trasporti, auspicavano una soluzione diversa da quella discussa in Prefettura, individuando il potenziamento della linea Macomer-Nuoro come scelta da privilegiare». I sindaci del Marghine chiedono un dibattito costruttivo che coinvolga tutti i Comuni.

