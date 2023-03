Ferrovia e fiscalità, Confindustria chiede risposte 

«Tutti d’accordo sulle opportunità straordinarie dell’Einstein Telescope a Lula ma è urgente iniziare a dare risposte concrete alle tante criticità che conoscono molto bene i cittadini e le imprese che nel centro Sardegna vivono, investono e lavorano». Confindustria con il presidente Giovanni Bitti richiama i nodi irrisolti del territorio, dalla ferrovia alla fiscalità di vantaggio.

«Ci chiediamo che cosa si intenda fare nel Nuorese e in Ogliastra con il Pnrr, l’ennesima opportunità che rischia di vanificarsi senza cambiare le sorti delle aree interne che hanno la massima urgenza in termini di investimenti. E poi, quali risposte si intendono dare alle tante imprese che vogliono restare e investire in questo territorio, l’unico escluso dalla Zes estesa a tutte le province eccetto il Nuorese», sottolinea Bitti. E ancora: «Da decenni abbiamo chiesto forme di compensazione fiscale o sistemi di fiscalità di vantaggio soprattutto per stimolare investimenti e attrarre nuove attività in questo territorio ma niente si è mosso in questo senso. Anzi le politiche adottate penalizzano ulteriormente la provincia di Nuoro. O dobbiamo trasferirci tutti a Olbia e a Cagliari?».

Confindustria conferma «il sostegno incondizionato al progetto dell’Einstein Telescope». Ma - precisa - «a prescindere da Et che resta una grande opportunità per il prossimo futuro chiediamo risposte subito, perché il tempo è già scaduto». L’elenco delle criticità è lungo: mobilità interna e strade, reti digitali veloci, fiscalità di vantaggio, aree industriali e produttive sempre meno attrattive e così poco competitive da ostacolare gli investimenti piuttosto che favorirli. «L’emblema di questo stato di abbandono è la mancanza di una linea ferroviaria di cui si parla da 40 anni senza che Stato e Regione abbiamo mai fatto passi concreti per far uscire dall’isolamento la provincia meno infrastrutturata d’Italia. Ancora oggi non abbiamo avuto risposte su quali impedimenti blocchino la cessione del tracciato ferroviario Macomer-Nuoro da Arst a RFI, precondizione per futuri interventi volti alla realizzazione di una linea moderna».

