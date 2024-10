Ferrovia, dieci mesi senza ascensori 

A dieci mesi dalla chiusura dei passaggi a livello lungo i binari che tagliano Serramanna a metà, gli ascensori ancora non ci sono. A disabili, anziani e alle persone con scarsa mobilità che non hanno un’automobile ma sono tra i 1.800 residenti della zona più periferica del paese, dunque, resta una scelta sola: affrontare il poco agevole sovrappasso pedonale o restare a casa.

Botta e risposta

«Perché alla data odierna non si è ancora provveduto all’attivazione degli ascensori?», è la pressante richiesta della minoranza consiliare, che sul tema ha presentato un’interrogazione per il mancato «rispetto del verbale sottoscritto da sindaco di Serramanna e Rfi all’atto della chiusura definitiva dei passaggi a livello». Il 27 novembre del 2023 vennero inaugurati il sottopasso viario e i due sottopassi – pedonale e ciclabile – che qualche settimana dopo, con la chiusura definitiva dei passaggi a livello, sarebbero diventati gli unici percorsi accessibili a piedi. «Dal dicembre del 2023 i cittadini dell’area oltre la linea ferroviaria che si spostano a piedi o che sono disabili, non possono attraversare il paese. Gli anziani non possono neppure andare in chiesa. Quali sono i motivi per i quali il Comune non si è attivato nei confronti di Rfi per il rispetto del verbale firmato da entrambi? Appare chiaro che le opere sostitutive ai passaggi a livello non sono concluse. E l’ascensore è ancora da collaudare», ha incalzato Gigi Piano, capogruppo di Più Serramanna.

La replica

«Gli ascensori sono tecnicamente installati, la mancata attivazione è dovuta a motivi burocratici e tecnici legati all’obbligo di nominare un direttore d’esercizio. Il Comune ha individuato una soluzione e sta attendendo che sia ultimata l’abilitazione del nuovo direttore», ha risposto il sindaco Gabriele Littera che, in Aula, non si è limitato al tema degli ascensori ma ha voluto difendere l’accordo stretto con Rfi. «Il tema non è solo un ascensore ma la coesione dei serramannesi: nessuno si deve sentire parte della destra o sinistra del paese. Prima si aspettava dietro i cancelli e ogni tanto moriva qualcuno. Noi abbiamo portato Rfi a investire ulteriori un milione e 400 mila euro in opere che non hanno nulla di ferroviario, ma ci sono. La chiusura dei passaggi a livello rientra in una strategia prioritaria di sicurezza pubblica. Rfi ha comunicato che la soppressione dei passaggi a livello nel Comune di Serramanna è stata propedeutica all’attivazione del nuovo apparato centrale computerizzato multi stazione».

