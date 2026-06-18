Ferrovia: Deidda (FdI) contro Arst 

«Sulla ferrovia per collegare Nuoro alla rete nazionale sarebbe utile ricordare che è questo Governo ad aver preso seriamente l’impegno e consegnato un progetto di fattibilità con due ipotesi: la realizzazione di un nuovo percorso o l’utilizzo di quello tradizionale, oggi gestito da Arst, prevedendo il passaggio di consegne». Lo sostiene Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera. E aggiunge: «Non è un problema di scartamento ridotto o meno, né di costi. Ho seguito la questione fin dall’inizio, facendo mio l’ordine del giorno in commissione Trasporti con il quale il Governo Meloni si è assunto questo fondamentale impegno». Deidda interviene bacchetta Arst. «Ho sempre chiesto ad Arst - dice - di venire incontro alla necessità di agevolare questo passaggio e mi spiace notare che non ci sia la minima collaborazione. Un atteggiamento di chiusura che si ripete: si tratti di rete ferroviaria, di ferrovia turistica o del percorso dei bus turistici di una multinazionale. I fondi potranno essere recuperati in Europa, con il riconoscimento dell’insularità e il nuovo piano presentato dal vicepresidente Fitto ma per centrare l’obiettivo dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e unire le forze nell’interesse della Sardegna».

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