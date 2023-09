Ferrovia, atteso il tavolo in Prefettura 

Il Comitato Trenitalia Nuorese attende la seconda convocazione del tavolo da parte del Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi per discutere sulla fattibilità della nuova linea veloce Nuoro-Pratosardo-Abbasanta che, se realizzata, collegherà il centro dell'Isola a tutti i capoluoghi, porti e aeroporti.

«Ormai manca poco per questo incontro tra Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Rfi e Comitato Trenitalia Nuorese, che dovrà in qualche modo stimare la fattibilità - dice il presidente del Comitato Trenitalia Nuorese, Claudio Solinas -. Siamo d'accordo su questa nuova linea, la vecchia in quel caso sarà tenuta e gestita da Arst senza rischio di fallimento e offrirà, a seconda delle esigenze, un servizio per i paesi. Per noi del Comitato e per il territorio, se realizzato, è un grosso passo avanti».

Già il 2 agosto scorso si era tenuto un tavolo sul tema nella sala riunioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a Roma, per volontà del ministro Matteo Salvini. Durante l'incontro si era discusso della possibilità di realizzare la nuova linea.

Nuoro, che vede ancora levecchie littorine in stazione, sta per diventare (forse) una provincia con un servizio trasporti su rotaia degno di essere chiamato tale.

