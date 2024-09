Ferrociclo, serve una legge 

Un prototipo di ferrociclo, studiato e realizzato dal museo ferroviario del Piemonte appositamente per Lanusei, è stato esposto in occasione della conferenza di chiusura del festival di Itacà, proprio per dare risalto a un attrattore turistico che può essere complementare al Trenino Verde. Arst, ora, dovrebbe dare l’autorizzazione per la prova su rotaia perché risulta a norma. Il consigliere regionale Salvatore Corrias e il parlamentare Sasso Deidda hanno preso l’impegno di sviluppare le regole con cui dare gambe al ferrociclo, ad oggi utilizzabile nelle sole ferrovie dismesse (non il caso ogliastrino). L’assessora al turismo Francesca Loi ha commentato. «Abbiamo presentato il mezzo con la certificazione e Arst, tramite la Fondazione Trenino Verde, ci darà risposta. Però per il momento non si può utilizzare. È in fase embrionale, ma la prova tecnica è un passo avanti». (p. cam.)

