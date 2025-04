Ferrini vicina all’impresa 

Manca l’ultimo passo per la Ferrini: chiudere il discorso salvezza diretta nelle ultime due giornate di Eccellenza evitando i playout e completando un gran girone di ritorno durante il quale ha tenuto una media da prime posizioni. Le vittorie negli scorsi due turni, 2-1 al Ghilarza e 0-1 sul campo della Nuorese, hanno permesso ai cagliaritani di lasciare la zona calda della classifica e mettere due punti, fondamentali, fra loro e la quartultima. «Successi che valgono molto in vista del rush finale», la valutazione dell’allenatore Pier Paolo Mura: «A prescindere dalle gare che mancano, molto difficili, sono risultati che ci danno una spinta in più. Ancora non è finita, però undici partite fa c’era chi avrebbe firmato per giocare gli spareggi: ora possiamo salvarci direttamente».

Il calendario

Le ultime due giornate riservano alla Ferrini la sfida interna col Monastir domenica alle 16 e, il 13 aprile, il match a Carbonia con una squadra attualmente a pari punti, 32: potrebbe essere uno scontro diretto o una festa per entrambe, in base ai risultati dagli altri campi. Il successo di quattro giorni fa a Nuoro grazie a un incredibile autogol del portiere avversario Trini, è servito per arrivare a queste partite con una posizione di classifica buona ma che non permette ancora di gestire la classifica. «Col Monastir tutto sommato non abbiamo niente da perdere, vedremo quale sarà il risultato in una partita molto difficile», segnala Mura: «Il destino è in mano nostra, ma quando sei in queste situazioni contano anche i risultati dagli altri campi. Ci sono ancora scontri diretti, come Alghero-San Teodoro, ci sono squadre che hanno grosse motivazioni e altre che ne hanno meno. Anche questo farà la differenza».

Il rilancio

Sono 21 i punti conquistati dalla Ferrini nelle undici partite con Mura in panchina. Il tecnico a inizio stagione era il vice di Sebastiano Pinna, poi lo è stato anche con Bebo Antinori: il 13 gennaio, dopo la sconfitta a San Teodoro e le dimissioni di quest’ultimo, la società ha optato per una scelta interna. «Le tre vittorie iniziali di seguito ci hanno dato una diversa consapevolezza», il ricordo del tecnico sull’avvio della sua esperienza in panchina coi successi su Calangianus, Li Punti e Alghero e l’abbandono dell’ultimo posto: «Sette vittorie in undici partite sotto la mia gestione sono un segnale, i ragazzi si sono resi conto che se la potevano giocare con tutti».

