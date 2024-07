ferrini, trionfo catalano 

La Ferrini trionfa a Lloret de Mar. La squadra dei Giovanissimi 2009 si è imposta nella 36ª edizione del Trofeo Mediterraneo, disputato nella località catalana per tutta la settimana. Dopo aver vinto a punteggio pieno il girone, l'Under 15 ha superato quarti e semifinali per poi aggiudicarsi la finale battendo 3-0 l’asd Nocera Soccer Mgf. L'altra formazione della società, gli Allievi, è invece arrivata alla finale U17 perdendo 3-0 con la Selección Maresme. Al torneo, dove la Ferrini aveva già ottenuto altre vittorie in precedenti edizioni, hanno partecipato 41 squadre da 8 diverse nazioni, fra cui quella argentina del River Plate. Dalla Sardegna presenti quattro club: nell'Under 17 la Pgs Audax, che ha raggiunto la semifinale, nell'Under 13 il Pula e due formazioni del Selargius. (r. sp.)

