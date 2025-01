Ferrini sull’orlo del baratro 

Per la Ferrini la crisi in panchina si risolve con una soluzione interna: la promozione di Pier Paolo Mura come allenatore. Dopo le dimissioni di Bebo Antinori, maturate nella tarda serata di lunedì a seguito della sconfitta col San Teodoro (quarta di fila), la società ha deciso di affidarsi a chi già era nello staff.

Per lui, dopo una lunga carriera - per scelta - da vice (in questa stagione sia di Sebastiano Pinna, dimessosi a inizio novembre, sia dello stesso Antinori), e con tanto lavoro nel settore giovanile, è la prima esperienza da capo allenatore. Non avrà un lavoro semplice: deve cercare di salvare una squadra che, pur con una rosa di livello, è ultima con 11 punti, a -4 dai playout e -6 dalla salvezza. «La situazione non è semplice», le sue prime parole dopo la nomina, «a inizio stagione non ci aspettavamo certo una classifica del genere. Pensavamo sarebbe stato un anno diverso dagli altri, sia per la rimozione dei fuoriquota sia perché sapevamo del valore di avversarie come Budoni, Monastir, Nuorese, Ossese e Tempio. Ma non credevamo assolutamente che potesse essere così complesso». Antinori ha iniziato a pensare alle dimissioni domenica a fine gara, poi le ha presentate lunedì: «Ho voluto dare una scossa alla squadra», ha detto.

L’obiettivo

Mura, che da calciatore ha giocato in Serie C2 con il La Palma nell’89-90, è arrivato alla Ferrini nel 2023 dopo quattro anni nelle giovanili alla Sigma e ha ritrovato Pinna, del quale era stato vice a Castiadas nel 2017-2018 vincendo l’Eccellenza. «Le sensazioni sulla squadra sono buone, come sempre», afferma dopo aver diretto l’allenamento di ieri: «A parte qualche partita, come quella col San Teodoro, le prestazioni ci sono sempre state: sono convinto che possiamo salvarci. L’allenatore può incidere fino a un certo punto, poi sono i giocatori a dover fare la differenza. È stato fatto un buon lavoro con Pinna e Antinori, ora vedremo come intervenire anche perché a livello di modulo dipenderà molto dagli uomini disponibili. E sono tanti gli infortunati».

Fuori causa

Fra questi, l’ultimo in ordine di tempo è il centrocampista Alessandro Serrau che si aggiunge a Boi, Fredrich e Mazzei. Da vedere se ci saranno rinforzi, in particolare in attacco visti i problemi realizzativi. Sabato l’esordio di Mura sarà in casa col Calangianus, quinto: «Non dico che tutte le partite siano l’ultima spiaggia, perché non voglio caricare i ragazzi di troppe responsabilità, ma se vogliamo giocarcela per la salvezza serve fare risultato da subito».

