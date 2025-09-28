Ferrini, segnali di ripresa 

È riuscita a togliere lo zero dalla classifica di Eccellenza la Ferrini di Nicola Manunza, ma non ancora a trovare la prima vittoria in campionato. Lo 0-0 di sabato a Iglesias ha sì permesso ai cagliaritani di sbloccarsi, seppur senza lasciare l’ultimo posto ora in coabitazione con Buddusò e Santa Teresa Gallura. Un avvio complicato, dove si sono viste molte più difficoltà rispetto al promettente debutto in coppa col Sant’Elena, in cui erano arrivate due vittorie in altrettante partite. Ma la classifica è corta e, dopo appena tre giornate, c’è tutto il tempo per sistemare la situazione. «Quello di sabato è un risultato che rappresenta il nostro vero punto di partenza», le sensazioni del centrocampista Andrea Corda, arrivato in estate dal Monastir e da subito prezioso in mezzo. «Abbiamo ottenuto un punto su un campo nel quale sarà difficilissimo per tutti portarne a casa».

In ripresa

Dopo lo 0-2 all’esordio con la Nuorese e il finale da incubo a Calangianus (da vittoria per 1-2 a sconfitta per 3-2 nel recupero), la Ferrini ha trovato un pareggio che dà qualcosa di più rispetto alle altre partite. «È stato un passo avanti soprattutto per atteggiamento e mentalità», il commento alla gara di Corda. «La prestazione non è mancata neanche nelle prime due giornate, in particolare a Calangianus dove siamo rimasti in dieci per mezz’ora e fino al 91’ vincevamo 1-2. Gli episodi finora ci hanno un po’ condannato: siamo una squadra giovane e dobbiamo curare soprattutto l’aspetto mentale, ma sono sicuro che attraverso il lavoro i risultati arriveranno e ci toglieremo le nostre soddisfazioni».

In casa

Dopo due trasferte consecutive, la Ferrini ritroverà il proprio campo domenica prossima. Al “Polese” è attesa la visita dell’Atletico Uri, fino alla scorsa stagione in Serie D che ha iniziato il campionato con 4 punti su 9 disponibili. Difficile il recupero dell’attaccante e capitano Gianluca Podda, che ha riportato un’elongazione in uno scontro di gioco col portiere della Nuorese alla prima giornata, mentre rientra dalla squalifica il terzino destro Edoardo Zedda che era stato espulso a Calangianus. «Con l’Atletico Uri bisognerà mettere in campo la stessa applicazione vista con l’Iglesias e avere fiducia nei nostri mezzi. Siamo una squadra forte che può insidiare tutti», conclude Corda.