Ferrini salva, giù l’Alghero 

Ferrini 0

Alghero 0

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; Zedda, Bonu, Mancusi, Mudu; Alexandre, Usai, Mi. Carboni; Dore (10’ st Serra); Podda (28’ st Bile), Piroddi (43’ st Camba). In panchina Pani, Manca, Lecca, Antić, Boi, Corona. Allenatore Mura.

Alghero (4-3-3) : Piga; Pireddu (36’ pt Pinna, 42’ st Sini), Kamana, Manunta, Delizos (27’ st Marras); Brborić, Mereu, Ma. Carboni; Mari, Baraye, Spanu. In panchina Gobbi, Fois, Sanna, Scanu, Tusacciu, Cossu. Allenatore Fadda.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Note : espulsi Alexandre al 51’ st per doppia ammonizione e l’allenatore Mura al 51’ st per proteste. Ammoniti Carboni, Kamana, Podda, Manunta, Bonu, Usai, Marras, Serra, Camba. Recupero 4’ pt-10’ st.

La Ferrini si tiene stretta l’Eccellenza. Ai playout con l’Alghero si salvano i cagliaritani, mentre i catalani tornano in Promozione: è la miglior posizione, quartultima contro terzultima, a dare il verdetto dopo l’assoluta parità in campo: 1-1 il 25 aprile ad Alghero nell’andata. 0-0 nel ritorno di giovedì a Cagliari. Una partita, quest’ultima, diventata una battaglia sportiva tesissima davanti al pubblico delle grandi occasioni, con oltre 600 spettatori e le due tribune strapiene, in cui dopo 100’ la Ferrini ha potuto gioire per il traguardo coi festeggiamenti proseguiti tutta la sera.

Le reazioni

La Ferrini a 13 gare dalla fine era ultima e staccata. Poi la gran rimonta con Pier Paolo Mura in panchina, dopo le dimissioni di Pinna e Antinori. «Abbiamo fatto in modo che le cose cambiassero: a gennaio era impensabile salvarci», segnala il capitano Alessandro Bonu. «Ci siamo compattati, tra chi è rimasto senza scappare e chi è venuto a darci una mano: è un miracolo, come aver vinto il campionato. Sono fiero di questo gruppo di uomini veri». Dello stesso avviso Pietro Caddeo, responsabile sezione calcio: «Stagione complicatissima. Mura è stato straordinario, ha dato tranquillità all’ambiente e siamo rimasti uniti. La società ha fatto tutto quanto poteva: è il giusto premio per l’impegno messo». Lato Alghero amarezza inevitabile, dopo essersela giocata alla pari (senza perdere) e aver dato tutto. «Nei 180’ magari abbiamo fatto un pizzico in più, anche perché dovevamo vincere per forza. Faccio autocritica: volevo e dovevo incidere di più, non l’ho fatto e mi assumo le responsabilità», il rammarico del tecnico Mario Fadda.

La gara

Primo tempo bloccato, con parata di De Luca su tiro di Mereu (24’) e tentativo debole di Podda bloccato da Piga (39’). Nella ripresa Piroddi al 59’ manca la deviazione nell’area piccola su cross di Serra, dall’altra parte De Luca salva da due passi su Baraye. Nel finale l’Alghero le prova tutte: all’85’ punizione dal limite di capitan Mereu alta di poco, al 93’ contropiede e miracolo di Piga su Usai, al 98’ (con la Ferrini in dieci, espulso Alexandre al 96’) tiro da fuori di Marco Carboni respinto da De Luca e sulla ribattuta Bonu è decisivo a opporsi su Mari.

