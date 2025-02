Ferrini, questa fa male 

ferrini 1

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; Zedda, Bonu, Boi, Manca (25’ st Antić); Dore, Bile (1’ st A. Mele), Alexandre; Usai (36’ st Carboni); Piroddi, Podda. In panchina Pani, Mancusi, Corona, Carta, Lecca, Ledda. Allenatore P. Mura.

Taloro (4-3-3) : M. Fadda; Soro, Castro, Sau, Piriottu; S. Mura (28’ st Vacca), Delussu, Secchi; Littarru (31’ st Mereu), R. Mele, A. Fadda (25’ st Pusceddu). In panchina Diana, Saba, Lapia, Cidu, Falchi. Allenatore Pinna.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 4’ Secchi, 25’ A. Fadda, nella ripresa 31’ Podda.

Note : ammoniti Alexandre, Piroddi, Delussu. Recupero 3’ pt-6’ st.

Il Taloro Gavoi ferma a tre la serie di vittorie consecutive della Ferrini e si lancia in classifica: gli uomini di Massimiliano Pinna si portano al settimo posto, a -4 dalla zona playoff. Per i cagliaritani è uno stop, il primo dall’arrivo di Pier Paolo Mura in panchina, in un pomeriggio con tanti assenti (fra questi Camba, Serra e Serrau, con Carboni a mezzo servizio e in campo soltanto nel finale) e la zona salvezza diretta distante un punto.

Subito in gol

Tempo quattro minuti e il risultato è sbloccato in favore degli ospiti: Roberto Mele colpisce di testa, palla respinta e Secchi in tap-in mette dentro per lo 0-1. Colpo durissimo per la Ferrini, costretta a rincorrere e con l’attacco rimaneggiato. Il Taloro raddoppia al 25’: su angolo ribattuto dalla difesa, controcross e a centro area Fadda appoggia in rete a porta vuota. La reazione dei padroni di casa arriva in chiusura di primo tempo con un calcio di punizione di Dore che scavalca la barriera, prende la traversa e rimbalza quasi sulla linea senza entrare.

La ripresa

Nella Ferrini c’è subito Alberto Mele al posto di Bile. I cagliaritani ce la mettono tutta per rientrare in partita, col Taloro che deve difendersi e cercare di mantenere il vantaggio. La difesa gavoese resiste fino al 31’, quando su un lancio in profondità per Podda l’attaccante conclude sul primo palo da fuori e riesce a battere Massimo Fadda. Diventa un assedio, anche con l’ingresso di Carboni nel finale, con Piroddi che a cinque minuti dal novantesimo vede un suo gol annullato per fuorigioco. Il recupero (si gioca fino al 96’) non cambia l’esito del match, al fischio finale è il Taloro a festeggiare.

