Ferrini, oggi o mai più 

Un recupero che può riaprire l'Eccellenza o chiudere il discorso primato con largo anticipo. Oggi alle 15 si completa Ferrini-Ilvamaddalena: al “Polese” si riparte dallo 0-0 e dal 34’ con una rimessa dal fondo per gli ospiti, ossia dal momento in cui è stata sospesa la partita lo scorso 23 dicembre per il vento troppo forte. In campo terza e prima in classifica, rispettivamente a quota 30 e 37 punti: in mezzo c’è il Tempio, che undici giorni fa ha battuto 1-3 la Villacidrese ed è salito al secondo posto a quota 31.

Un successo della Ferrini, oltre a portare i cagliaritani a -4 dalla vetta, riaprirebbe il discorso legato alla promozione diretta in Serie D, mentre di contro una vittoria ospite sarebbe quasi un’ipoteca sul salto di categoria, pur essendo finito il solo girone d’andata. Rispetto alla mezzora già giocata possono cambiare le formazioni, senza gli squalificati: Sandro Scioni nella Ferrini, Federico Domínguez e Nicolás Maitini nell’Ilva. Restano validi gli ammoniti, Alessandro Bonu nei padroni di casa e Nicolás Madero negli ospiti.

Gran percorso

La Ferrini arriva al recupero dopo un ottimo girone d’andata: 8 vittorie e 6 pareggi più l’unica sconfitta col Li Punti. Questo nonostante i cagliaritani abbiano avuto numerosi infortuni (anche lunghi, come per l’attaccante Sebastiano Galloni che ha finito anzitempo la stagione ed è tornato in Toscana, rimpiazzato da Federico Porru arrivato dal Sant’Elena) e cambiato molti giocatori rispetto al gruppo storico delle ultime due stagioni, entrambe chiuse al terzo posto. «L’interruzione non è stata nostra amica», avvisa l’allenatore Sebastiano Pinna, «siamo stati fermi due giorni a cavallo dell’anno, abbiamo ripreso dalla rifinitura e ora giochiamo. Per noi sarà una partita al buio: tutto quello che verrà ce lo prenderemo, faremo in modo di tenere testa all’Ilva come abbiamo fatto nei 34’ della prima gara». Il tecnico fa i complimenti ai suoi per quanto fatto sinora: «Dobbiamo crescere sempre di più, ma la nostra dimensione ce la stiamo creando da soli col lavoro. L’obiettivo iniziale era arrivare veloci alla salvezza e non manca tanto. Eravamo partiti da un foglio bianco, come se fosse il mio primo anno alla Ferrini: abbiamo scoperto ragazzi nuovi validi come persone oltre che come giocatori, siamo contenti».

La battistrada

L’Ilva ha fatto sin qui corsa a sé: 11 vittorie e 4 pareggi, miglior difesa con soli 7 gol subiti e unica imbattuta dell’Eccellenza. In più durante le feste ha riportato in Sardegna il bomber Blas Tapparello, già protagonista due anni fa nella precedente promozione in Serie D con 22 gol. L’argentino sarà a disposizione solo da domenica contro l’Ossese, perché il 23 dicembre non era ancora tesserato. Nel 2022 era andato al Cuoiopelli in Toscana (altre 20 reti) e fino a due settimane fa giocava in Calabria al Cittanova dove ha segnato 12 volte. In attacco, nei primi 34’, avevano giocato Facundo Maitini e l’altro acquisto di dicembre Lamin Touray con Hervé Bazile da trequartista.

