Ferrini, occasione persa 

Ferrini 1

Iglesias 1

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Rostand (36’ st Mudu); Carboni, Usai, Scioni; Mele (10’ st Sedda); Galloni (10’ st Podda, 30’ st Aresu), Figos (22’ st Murgia). In panchina Murtas, Carta, Anedda, Putzolu. Allenatore Pinna.

Iglesias (4-2-3-1) : Guddo; Atzeni, Hundt (48’ st Todde), Zedda, Pitzalis; Bringas, Piras; Porru, Illario, Isaia (33’ st Cancilieri); Castañares. In panchina Esposito, Kouadio, Doneddu, Filippi, Mastino, Caverzan. Allenatore Murru.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : pt 13’ Figos, st 4’ Bringas (r).

Note : espulso Boi al 2’ della ripresa. Ammoniti Hundt, Usai, Scioni, Bringas, Porru, Illario. Recupero 0’ pt-6’ st.

Secondo pareggio consecutivo sia per la Ferrini sia per l’Iglesias, in una partita con molte contestazioni in particolare nel corso della ripresa. I cagliaritani fermano la loro striscia vincente in casa, dove avevano sempre ottenuto i tre punti in questo inizio di stagione, giocando un tempo in dieci per l’espulsione di Boi.

Subito in gol

Cominciano meglio gli ospiti. Al 2’ palla dentro per Porru solo davanti a Manis ma è decisivo Rostand in scivolata. Sempre Porru al 6’ incrocia a lato, mentre al 9’ in contropiede Castañares calcia da fuori e Manis blocca. La Ferrini segna al primo tentativo: al 13’ angolo da destra di Usai, colpo di testa di Bonu e Figos da due passi corregge in rete.

Sempre da corner va vicino al raddoppio Boi, la cui deviazione al 25’ finisce fuori non di molto. Scioni ha la palla del 2-0 al 34’ ma non trova la porta da posizione centrale.

Penalty e rosso

Appena iniziata la ripresa la Ferrini resta in dieci: schermaglie in area fra Boi e Castañares a palla lontana, l’attaccante ospite è toccato al volto dal difensore e l’arbitro indica il dischetto con espulsione diretta. Dagli 11 metri Bringas spiazza Manis e fa 1-1. Pinna mette Sedda e Podda per sopperire all’inferiorità numerica: il primo al 17’ da sinistra con una bella azione chiama alla parata Guddo. A metà ripresa lancio per Castañares, che calcia alto contrastato da un avversario. Podda, entrato da poco più di un quarto d’ora, si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Nel finale ci prova Piras con una conclusione alta, poi tante polemiche (l’arbitro Capotosto fatica a gestire l’incontro soprattutto nel secondo tempo) per un contatto fra Porru e Mudu così come per uno scontro di gioco testa contro testa fra Cogoni e Hundt che ferma le squadre tre minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA