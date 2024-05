Ferrini, nodo allenatore: resta Pinna? 

In casa Ferrini il primo passo della stagione 2024-2025, decima consecutiva in Eccellenza, riguarda l'allenatore.

Da tre settimane, dopo il playoff con l'Ossese, la società sta discutendo con Sebastiano Pinna per capire le possibilità che l'ex centrocampista di Cagliari, Tempio e Torres prosegua la sua esperienza iniziata a dicembre 2018. Al momento un accordo non c'è ma la trattativa, che riguarda soprattutto alcune richieste fatte dal tecnico, prosegue e con buone probabilità che la situazione si sblocchi durante la settimana appena iniziata. Una volta definita la questione panchina, il club di viale Marconi proseguirà con la costruzione della rosa, dopo che nella passata stagione sono partiti in tanti rispetto al gruppo storico.

Due giocatori che hanno vestito la maglia della Ferrini nell'ultima stagione, il portiere Marco Manis e il centrocampista Sandro Scioni, nell'ultima settimana hanno giocato con la Natzionale Sarda alla Corsica Cup. L'attaccante Alessio Figos, 40 anni compiuti e fra i principali bomber sardi in attività, sta valutando se proseguire o ritirarsi. Nell'ultima stagione la Ferrini ha chiuso quinta, con 53 punti e seconda miglior difesa, rimanendo sempre nella zona alta della classifica e dando continuità alle precedenti annate (2021-2022 e 2022-2023) in cui si era piazzata terza, nella prima disputando i playoff. Con Pinna in panchina si era salvata con un gran girone di ritorno nel 2018-2019, mentre l'anno seguente era sesta al momento dello stop per la pandemia.

