Ferrini Legnami  la prima finalista Torres porta Calasetta alla bella 

La Ferrini Delogu Legnami è la prima finalista del campionato di Serie C Silver. La formazione quartese si impone con autorità anche sul campo del Sant’Orsola (76-65) e continua la sua rincorsa al titolo regionale. Decisiva la prestazione monstre dell’intramontabile Pedrazzini (53 anni): 29 punti con 6/7 dall’arco.

Per conoscere il loro avversario nell’atto conclusivo del torneo, i biancoverdi dei coach Daniele Cocco e Nicola Elia dovranno ora attendere fino a sabato, quando andrà in scena il terzo e decisivo atto dell’altra semifinale tra Calasetta e Torres. Sul parquet di Ploaghe, infatti, i sassaresi dominano in lungo e in largo nel secondo tempo e vincono per 89-59 riportando la serie sull’isola di Sant’Antioco. Fatale ai tabarchini il break negativo di 58-29 incassato negli ultimi venti minuti.

Sant’Orsola Ferrini 65-76

Sant’Orsola Sassari : Vasselli 2, Bergdolt ne, Vargiu ne, Puggioni 20, Pilo 13, Foddai 6, Aroni ne, Desole 2, Pani 6, Scanu Manunta, Cordedda 7, Basoli 9. Allenatore Mazzoleni.

Ferrini Delogu Legnami : Graviano 11, Gambella ne, Saba 7, Paddeo 8, Putignano 5, Vadilonga, Pedrazzini 29, Pisu ne, Fois 5, Madau ne, Marras 11. Allenatore Cocco.

Parziali : 10-21; 25-37; 43-55

Torres-Calasetta 89-59

Sef Torres : Dore 20, Martis 7, Biolchini 16, Pintus, Basoli 2, Spano 17, M. Piredda 2, Raffo 1, Desole, Pisano 12, Cabras 8, Palazzi 4. Allenatore Zucca.

Il Veliero Calasetta : D. Zucca, Barreiro 23, Pipiciello 6, S. Zucca 2, Werlich 20, Porricino, L. Vigo 8, Jodkevicius, D. Vigo. Allenatore Magiera.

Parziali : 19-13; 31-30; 63-48

