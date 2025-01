ferrini, la strada è giusta 

Il primo passo per la salvezza la Ferrini l’ha fatto: ha battuto il Calangianus, accorciato sulle inseguitrici e interrotto una lunga serie negativa di 41 giorni senza vittorie. Il 2-0 di sabato è arrivato nell’esordio da allenatore di Pier Paolo Mura, il terzo in stagione dopo Sebastiano Pinna e Bebo Antinori dei quali era il vice. «Non era l’ultima spiaggia perché la classifica dietro è corta, però col Calangianus contava solo vincere», le sue parole sul felice esordio. Un successo arrivato grazie a un gran gol del classe 2006 Matteo Manca (splendido tiro all’incrocio) e a un rigore di Gianluca Podda, mentre nella ripresa il portiere Aniello De Luca ha parato un rigore e tenuto la porta inviolata. «Abbiamo conquistato i tre punti e lo abbiamo fatto anche con merito: ci permette di lavorare più sereni. Mi porto dietro sia la prestazione di tutti i ragazzi sia l’attenzione mostrata nella partita».

Prima volta

Per Mura, ex calciatore con un passato anche in C2 nel La Palma, sabato è stato l’esordio assoluto da allenatore in prima squadra. In carriera aveva sempre fatto il vice o lavorato nelle giovanili, per scelta. «Ero abbastanza tranquillo, non avevamo niente da perdere vista la situazione in cui ci troviamo», segnala: «Eravamo arrivati al limite, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Ringrazio sia Pinna sia Antinori per il lavoro fatto in precedenza, che è rimasto». La Ferrini ha agganciato il Barisardo, che recupererà mercoledì con la Nuorese, e si è portata a -1 dalle due che farebbero i playout, ossia Li Punti (prossimo avversario domenica) e Ghilarza, mentre il Carbonia (prima delle salve) è ora a -3. Tutte queste squadre sabato hanno perso. «Ora serve continuità di risultati. Saranno partite tutte difficili, domenica andremo a Sassari contro un rivale a +1: bisognerà giocarcela ma in maniera serena, senza stress», conclude Mura.