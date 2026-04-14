Ferrini, la salvezza appesa a un filo sottolissimo 

Una salvezza appesa a un filo sottilissimo, due partite per provare a non spezzarlo. La Ferrini Cagliari arriva alla trasferta sul campo dell’Ossese, capolista e in piena corsa per la Serie D, con le spalle al muro: la vittoria è l’unico risultato per continuare a sperare. Solo in caso di sconfitta del Santa Teresa Gallura contro il Taloro, già salvo, anche un pari potrebbe lasciare aperto uno spiraglio.

Fino alla fine

Dalla società filtra la volontà di restare aggrappati alla categoria fino all’ultimo, in una stagione condizionata dagli infortuni: «Il campionato non è ancora finito, siamo determinati a non mollare», sottolinea Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della Ferrini, «La situazione è dovuta ai numerosi infortuni. Le assenze tra i tanti di Matteo Argiolas e Gianluca Podda, uomini gol e riferimenti offensivi, hanno pesato molto». Guardando avanti, il tema centrale resta la sostenibilità del progetto che punta sul vivaio, tra i migliori in Sardegna. «Con budget inferiori rispetto ad altre realtà, peschiamo dalle giovanili», spiega Caddeo. Una scelta identitaria che si scontra con un campionato sempre più complesso ricco di stranieri.

Puntare sui giovani

A pesare, secondo il dirigente, è anche la struttura stessa del torneo: «Il mercato è sempre aperto e questo aiuta chi ha costruito male la squadra in estate». Ma nonostante tutto ciò, la Ferrini continuerà a puntare sui giovani anche nel futuro, comunque vada a finire questa travagliata stagione. Ma questo non è il solo punto dove la linea resta chiara. Infatti anche la fiducia nei giocatori e soprattutto nell’area tecnica non cambia: «L’allenatore per noi resta Nicola Manunza, in ogni caso», sottolinea Caddeo. Una scelta che guarda oltre l’emergenza del presente: «Vogliamo che resti per creare un progetto duraturo».

Le prossime due partite diranno se la Ferrini riuscirà a difendere sul campo la sua lunga permanenza in Eccellenza. Ma al di là del verdetto, la linea del club sembra già tracciata: ripartire dalla propria identità, dal vivaio e dalla continuità tecnica, per trasformare una stagione difficilissima nel punto di partenza del domani.

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