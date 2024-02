Ferrini implacabile, secondo posto vicino 

Ferrini 3

Tharros 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni (41’ st Anedda), Bonu, Mi. Carboni, Mudu; Aresu (31’ st Alexandre), Usai, Scioni; Serrau (38’ st Mele); Podda (43’ st Carta), Figos (15’ st Porru). In panchina Murtas, Corona, Auriemma, Murgia. Allenatore Pinna.

Tharros (4-4-2) : Mereu; Boi (29’ pt Fresu), Perilli, Ma. Carboni, Facelli (37’ st Enna); C. Sanna (25’ st Lonis), Tetteh, Silva (14’ st Atzori); Piras (14’ st Vacca); A. Sanna, Calaresu. In panchina Cabasino, Manca, Spiga, Ferrari. Allenatore Loi.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel primo tempo 17’ Serrau, 47’ Podda; nella ripresa 10’ Podda.

Note : espulso Loi al 35’ st per proteste. Ammoniti Aresu, Serrau, C. Sanna, Silva, Ma. Carboni, Mereu. Recupero 3’ pt-3’ st.

Grande vittoria della Ferrini, che batte 3-0 la Tharros. Un successo, dopo un lungo periodo con tanti indisponibili, che permette ai cagliaritani di confermarsi ai vertici della classifica in piena corsa per i playoff.

Il tris

Primo tiro della partita dopo neanche 5’: ci prova Serrau con una conclusione che non trova lo specchio. Il trequartista classe 2005, uno dei tanti giovani lanciati con profitto dalla Ferrini in questa stagione, al 17’ dopo un tocco della difesa si ritrova davanti a Mereu e firma il gol dell’1-0, il suo primo in questo campionato. La Tharros prova a reagire ma alla mezz’ora perde Fabio Boi (non ha potuto sfidare il fratello Federico, ieri squalificato) per un infortunio muscolare, al suo posto Fresu. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo la Ferrini trova il raddoppio: cross da sinistra di Mudu e bel colpo di testa di Podda che manda il pallone all’angolo dove Mereu non può arrivare.

Nella ripresa la Ferrini chiude i conti al 10’ con la doppietta di Podda (tre gol in una settimana, aveva avviato la rimonta a Bari Sardo domenica scorsa dopo un lungo stop per infortunio), che ribadisce in rete un primo tiro di Usai parato da Mereu. L’ultima mezz’ora vede la Ferrini gestire il ritmo, con la Tharros che perde anche l’allenatore Loi espulso per proteste dall’arbitro. Nel finale il subentrato Alexandre va via bene sulla destra, il suo cross per un soffio non trova un compagno ed è preda di Mereu.

