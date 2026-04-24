Ferrini, i titoli di coda contro il Lanusei 

Si apre oggi il programma degli anticipi tra Eccellenza e Promozione, primo atto dell'ultima giornata che completerà il quadro dei verdetti stagionali. Quattro le sfide in calendario, tra squadre senza più obiettivi ma intenzionate a chiudere nel migliore dei modi una stagione ormai agli sgoccioli.

In Eccellenza, alle 16, riflettori puntati su Ferrini Cagliari-Lanusei. Per i padroni di casa sarà un’ultima uscita dal sapore amaro: la retrocessione in Promozione è già matematica e mette fine a un ciclo durato dieci anni nella categoria. Il Lanusei, invece, occupa una tranquilla posizione di metà classifica e affronterà la gara senza particolari pressioni, con l'obiettivo di chiudere con un risultato positivo.

Alla stessa ora spazio anche agli altri due anticipi dell’ultima giornata del girone A di Promozione: Arborea-Atletico Cagliari e Selargius-Tharros. Gare che non mettono in palio traguardi decisivi, ma che possono incidere sul piazzamento finale. L'Arborea è quinta con 51 punti, seguita dal Selargius a quota 50 e dall'Atletico Cagliari a 48, mentre la Tharros è più staccata con 42 punti. Il programma del girone A si completerà domani quando l'attenzione si sposterà sulla corsa al vertice: il Terralba, in testa con due punti di vantaggio sul Castiadas e tre sulla Villacidrese, parte favorito per il salto di categoria.

Sempre in Promozione, nel girone B, alle 18 si gioca l'anticipo tra Castelsardo e Thiesi: entrambe già salve, cercano un finale positivo davanti al proprio pubblico e punti utili per migliorare la classifica finale. (ant.ser.)

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