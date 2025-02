«ferrini, guarda avanti» 

La corsa salvezza della Ferrini prosegue, nonostante la sconfitta di sabato contro il Taloro Gavoi. Dopo tre vittorie in tre gare conquistate da quando in panchina è arrivato Pier Paolo Mura allenatore, nell’1-2 interno hanno pesato anche le numerose assenze, ormai una costante di questa stagione: i cagliaritani hanno giocato bene nella ripresa ma fino al 45’ hanno avuto problemi.

L’allenatore

«Abbiamo regalato il primo tempo andando sotto di due gol: il calcio è così, non te lo puoi permettere», il commento del tecnico subentrato il mese scorso a Bebo Antinori, di cui era vice: «Purtroppo abbiamo sbagliato l’approccio, poi nel secondo tempo abbiamo provato a riprendere la gara ma ormai era troppo tardi. Abbiamo preso due gol strani: peccato, ma di certo non ci fermiamo e dobbiamo guardare avanti».

Lo stop

Sabato non è bastata la rete di Gianluca Podda, che ha soltanto accorciato le distanze quando mancava un quarto d’ora al 90’. L’attaccante ha giocato in coppia con Roberto Piroddi (che nel finale si è visto annullare il pari per fuorigioco) in una giornata in cui era indisponibile l’altra punta Lorenzo Camba, tornato a fine novembre. «In questo campionato ci sono squadre fuori portata e altre che, per un motivo o per l’altro, non sono riuscite ad avere continuità: noi purtroppo siamo tra queste», ammette Mura: «Arrivavamo da tre vittorie consecutive ma avevo il timore che potesse subentrare troppa tranquillità e che potessimo pensare che fosse tutto più facile».

La rincorsa

La Ferrini si era rilanciata con le vittorie contro Calangianus, Li Punti e Alghero. Finisse oggi la stagione giocherebbe i playout col Barisardo (contro cui avrà lo scontro diretto in casa fra quattro giornate), ma la salvezza diretta è a un solo punto.

Prossimo avversario, tra sei giorni, sarà l’Iglesias in trasferta: «L’obiettivo resta quello di una, due e tre settimane fa, ossia giocare per fare risultato dappertutto. A Iglesias sarà una partita difficile contro una squadra che sta lottando per i playoff e che in settimana avrà il recupero col Calangianus: cercheremo di spuntarla noi», conclude Mura.

