ferrini fuori dal tunnel 

La prima vittoria in trasferta della stagione per la Ferrini è risultata fondamentale per lasciare la zona bassa della classifica. Dopo aver conquistato un punto nelle precedenti tre giornate, i cagliaritani di Sebastiano Pinna si sono imposti per 1-3 a Gavoi col Taloro. Un campo dove, storicamente, non erano arrivate grandi soddisfazioni ma che sabato è stato invece quello del grande riscatto, a partire dal vantaggio iniziale firmato Roberto Piroddi. «Una vittoria che ci serviva come il pane», festeggia il difensore e capitano Alessandro Bonu. «In questi momenti sono quelle partite che non puoi assolutamente sbagliare, e si è visto: abbiamo avuto grande concentrazione e spirito di squadra. Il gruppo è rimasto molto unito e questo ci tengo a sottolinearlo: i compagni sono stati tutti molto bravi».

Il rilancio

Sabato a Gavoi la Ferrini ha segnato subito, poi ha anche colpito un palo. Nella ripresa i due gol del giovane Alessandro Serrau e di Mattia Caddeo hanno indirizzato il match, evitando che l’1-3 di Roberto Mele potesse riaprire il discorso. I tre punti mancavano dal 2-0 al San Teodoro del 22 settembre, poi le sconfitte esterne con Calangianus e Alghero e in mezzo lo 0-0 casalingo col Li Punti. «Nelle partite precedenti, quelle andate male, secondo me comunque per larghi tratti avevamo fatto bene», segnala Bonu. «Avevamo pagato degli episodi, anche per qualche situazione dove non eravamo ancora al meglio. Lo spirito di squadra di sabato ha comunque risolto i problemi: siamo rimasti concentrati per portare la partita a nostro favore».

Le assenze

Col Taloro nei minuti finali si è rivisto Gianluca Podda, attaccante e vice capitano fuori per infortunio dalla prima giornata contro l’Ossese. All’appello ora manca Gabriele Dore, che sta smaltendo un problema fisico eredità del match col San Teodoro. Il prossimo turno è domenica in casa, contro l’Iglesias che si trova due punti sopra in classifica (settimo posto contro il decimo della Ferrini). «L’obiettivo principale è dare continuità, con l’umiltà e lo spirito di sacrificio e di gruppo che si è visto a Gavoi. Se c’è da soffrire bisogna farlo tutti insieme: l’Iglesias è un’ottima squadra ed è in forma, sarà un’altra gara molto difficile per noi», conclude Bonu.

