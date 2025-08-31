ferrini, esordio vincente 

Ferrini 3

Sant’Elena 1

Ferrini (4-3-3) : Arrus; Simongini, Corona, Mudu, Manca (25’ st Zedda); M. Piras (25’ st Rinino), Corda (41’ st Capitta), Melis; Argiolas, Podda (30’ st Lecca), Vinci (41’ st Fanni). In panchina Celli, Locci, Arisci, Scalas. Allenatore Manunza.

Sant’Elena (4-3-1-2) : G. Sanna; Cuccu, Angiargia, Mancusi, Pitzalis (34’ st E. Secci); A. Sanna (25’ st Minerba), Delogu, Rotaru (25’ st A. Piras); Baldussi (40’ st A. Secci); D’Agostino, Floris (34’ st Ghiani). In panchina Pisu, Boi, Mura, Sanna Cocco. Allenatore Madau.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 22’ M. Piras, 41’ Podda; st 6’ D’Agostino, 11’ M. Piras.

Note : ammoniti Floris, D’Agostino, Pitzalis, Capitta. Recupero 3’ pt-4’ st.

Inizia con un convincente successo il nuovo ciclo della Ferrini sotto la guida del tecnico Nicola Manunza. Tre gol per battere il Sant’Elena nell’andata degli ottavi di Coppa Italia e mettere in mostra i tanti volti nuovi (su tutti Marco Piras, autore di una doppietta, ma anche Argiolas, Corda e Vinci) e la conferma di uno dei pochi rimasti del gruppo storico, Podda. Al Sant’Elena non basta l’ex D’Agostino: domenica prossima dovrà recuperare due gol.

Doppio vantaggio

Il primo tiro è di Floris da centrocampo al 3’, para Arrus. Vinci, molto mobile a sinistra, all’8’ serve al centro Melis che fa proseguire in area per Argiolas il cui tiro di punta chiama al miracolo Gabriele Sanna. Dalla parte opposta chance per Floris, la cui conclusione centrale è parata da Arrus. Il portiere ospite al 17’ nega il gol a Vinci ma 5’ dopo non può nulla su uno splendido tiro da fuori all’incrocio di Marco Piras, tornato in Sardegna dopo alcuni anni, su azione avviata da un contropiede di Argiolas. Al 28’ la Ferrini potrebbe raddoppiare: Simongini salta il portiere ma a porta vuota l’ex Mancusi salva in scivolata. Il 2-0 al 41’: cross di Argiolas da destra e Podda di testa tocca quanto basta per fare gol. Prima del riposo sempre Podda di testa su cross di Vinci manda alto.

La ripresa

Tempo 40’’ e la Ferrini potrebbe segnare ancora: cross da sinistra prolungato da Podda e Marco Piras manda alto di un soffio. È invece il Sant’Elena a segnare: al 6’ bel cross teso di Pitzalis deviato da due passi da D’Agostino per il tocco vincente. Ma la Ferrini impiega quattro minuti a riportare a due le reti di vantaggio: Marco Piras, che pochi secondi prima aveva sfiorato la doppietta con un sinistro a lato, gira a centro area e fa 3-1. Ancora i cagliaritani al 18’: gran destro di Vinci messo in corner da Sanna. Nel finale, coi ritmi più blandi, Argiolas sfiora il poker in diagonale.

